Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Haberler

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Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastaneden taburcu olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 Haziran'da Sevim Özdemir'in öldüren ve sonra kendini vuran İ.E. tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 Haziran'da Sevim Özdemir'in öldüren ve sonra kendini vuran İ.E. tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran günü Baraj Caddesi, Vergi Dairesi karşısında meydana gelen olayda İ.E. tartıştığı Sevim Özdemir'i vurdu. Daha sonra ise kendi intihar etmek istemiş ancak ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmişti. Buradan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İ.E. tedavisinin ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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