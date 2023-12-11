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Hakkari'de Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) Programı Tanıtıldı

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) programını tanıtmaya devam ediyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak programla ilgili bilgiler veren ekipler, daha sonra kadınların telefonlarına uygulamayı indirdi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde çalışan Polis Memuru Şeyda Ata Demirel, KADES programını tanıtmak için Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, 'Kadınlara yönelik şiddeti azaltmak ve kadınların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan KADES uygulamasını tanıttık. Bu uygulamayı hem kurumlarda hem de caddelerde kadınlara tanıttık. Tüm kadınlarımız KADES programıyla güvende olacaklar' dedi.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi ( Kades ) programını tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak programla ilgili bilgiler veren ekipler, daha sonra kadınların telefonlarına uygulamayı indirdi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde çalışan Polis Memuru Şeyda Ata Demirel, KADES programını tanıtmak için Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, "Kadınlara yönelik şiddeti azaltmak ve kadınların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan KADES uygulamasını tanıttık. Bu uygulamayı hem kurumlarda hem de caddelerde kadınlara tanıttık. Tüm kadınlarımız KADES programıyla güvende olacaklar" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Hakkari KADES Güvenlik 3. Sayfa Kadın Teknoloji Güncel Haberler

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