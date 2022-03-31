FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da bir kadın öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucu yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucu yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/ Pdy Soruşturması kapmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan öğretmen Z.T.'nin yargılanması sona erdi. Özel bir ilkokulda öğretmen olduğu öğrenilen Z.T., Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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