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Fethiye açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içeresinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler fiber karinalı lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içeresinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler fiber karinalı lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Olay ile bağlantılı olarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Fethiye Göçmen Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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