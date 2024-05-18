Fethiye açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içeresinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler fiber karinalı lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Olay ile bağlantılı olarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA