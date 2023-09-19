Fenomen olan gaspçı Hüseyin'i adliyeye götüren polis görev başında şehit oldu Adana'da bundan 8 yıl önce bir polis memurunun çocuğunu gasp eden ve basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip besmele bile çekemeyen şüpheliyi adliyeye götüren polis memuru görev başında kalp krizi...

Fenomen olan gaspçı Hüseyin'i adliyeye götüren polis görev başında şehit oldu

Adana'da bundan 8 yıl önce bir polis memurunun çocuğunu gasp eden ve basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip besmele bile çekemeyen şüpheliyi adliyeye götüren polis memuru görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu

ADANA - Adana'da bundan 8 yıl önce bir polis memurunun çocuğunu gasp eden ve basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip besmele bile çekemeyen şüpheliyi adliyeye götüren polis memuru görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

28 Ekim 2015 günü bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüş, ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele bile çekememişti. Bu video sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. bir çok güldürü programına da ilham kaynağı olmuştu. Hüseyin T. kendisini adliyeye götüren polis memurlarını da konuşmalarına dahil etmiş "Aha dayıya" sor diyerek herkesi güldürmüştü. O polislerden biri olan Osman Akıncı, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akıncı, için bu sabah mezarlıkta tören düzenlendi. Akıncı'nın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Mut ilçesine götürüldü.