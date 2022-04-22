KOZAN, ADANA (İHA) - Faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edilirken, 3 kişi aranıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Mart 2022 tarihinde Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada dükkanda oturan Umut Barış Koç (27), saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi. Koç yakınları tarafından toprağa verildi. Bu olaydan sonra Adana polisi zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın bir çete tarafından yapıldığını saptaması üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri girdi. Zanlılara yönelik başlayan takip sonucunda 7 şüpheli belirlendi. Polis 19 Nisan günü şafak vakti Kozan'da operasyonu başlatarak 7 zanlıyı yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 7 zanlı yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirdi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularında cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü. Polis ise yaptığı çalışmada cinayetin sosyal medyadan küfürleşme yüzünden işlendiğini belirledi. Öldürülen şahsın sosyal medyadan bir kişiye küfrettiği ve tehdit ettiği o şahsında cinayeti azmettirdiği gözaltına alınan 7 şahsına cinayet planı yaparak iki kiralık katil bulup cinayeti işlediği öne sürüldü. Polis 7 zanlıdan 2'sinin ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Polis cinayeti azmettiren ve cinayeti işleyen 3 kişiyi de bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.