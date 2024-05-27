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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kenevir bitkisi yetiştiren ve uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince, satış yapmak amacıyla ikametlerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen ve bulundurdukları uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Seyitgazi ilçesinde 2 şüphelinin ikametgahında uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdiği ve ellerindeki maddeleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde Seyitgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde şüphelilerin ikametgahlarında, araçlarında ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 11 kök kenevir bitkisi, 33 gram sentetik bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 2 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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