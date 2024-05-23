Eskişehir'de Üniversite Öğrencisini Bıçaklayan Kurye Tutuklandı
Eskişehir'de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan kurye, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Eskişehir'de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir üniversite öğrencisi ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda, M.A. isimli kurye üniversite öğrencisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR