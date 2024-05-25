Eskişehir'de tramvay ile otomobil çarpıştı

Eskişehir'de dönüş yapan otomobile tramvayın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ile Seylap Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen 34 DLL 341 plakalı otomobile, SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR