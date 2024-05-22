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Eskişehir'de öğrencilerin yoğun olduğu bölgede trafik denetimi yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından öğrencilerin yoğun olduğu bölgede yapılan trafik denetiminde 10 bin 164 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince öğrencilerin yoğun şekilde bulunduğu bölgede yapılan trafik denetiminde, 10 bin 164 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gece saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 27 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 1 araç ve 9 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 10 bin 164 TL trafik cezası kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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