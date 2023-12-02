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Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla temin ettikleri silah ve tüfeği satmak isteyen 2 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, kaçak yollarla temin ettikleri silah ve tüfeği satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahsın kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız silah ve mermileri satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Odunapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Patlayıcı Madde Arama ve Narkotik Köpek ekiplerince, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesinde operasyon düzenlendi. Şüphelere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 47 adet 9 milimetre mermi, 36 adet 7,65 milimetre mermi, 1 adet av tüfeği ve 17 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Operasyon Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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