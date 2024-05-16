Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ta Şiddet Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bulunan Fly Butik Rezidansta oturan site sakinlerine şiddet uygulayan yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Site yöneticisi, elektrik borcu nedeniyle site sakinlerini tehdit etmiş ve şiddet uygulamıştı.

Esenyurt'ta bulunan Fly Butik Rezidansta oturan site sakinlerine şiddet uygulayan yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Esenyurt'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 212 daire ve 15 dükkandan oluşan Fly Butik Rezidans isimli site, geçtiğimiz yıl bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. 212 daireli sitede 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı. Yeni oluşan yönetimde yer alan Vedat Oral, yanına bir başka yöneticiyi de alarak yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uygulamıştı. Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği bir başka şahıs Ahmet Turgut ise, elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekmişti.

Site yöneticisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sitede ikamet eden ve 4 adet dairesi olduğu öğrenilen Ahmet Turgut isimli şahsın, site giderlerini ödemediği gerekçesi ile site yönetimi tarafından daire elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Turgut da yaşanan durum karşısında ruhsatlı silahının kabzası ile elektrik panosuna vurması sonucu silahının ateş aldığı anlaşıldı. Çalışmalar çerçevesinde Ahmet Turgut evinde silahla birlikte gözaltına alındı. Turgut sorgusunda site yönetiminin kendisi ve sitede ikamet eden kiracılar ile sürekli problem yaşadığı gerekçesiyle tartışma yaşadıkları öğrenildi. Şahıs, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Yerel Haberler 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title