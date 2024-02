Erzurum Emniyet Müdürlüğü 29 Aranan Şahsı Yakaladı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü haklarında arama kararı olan 29 şahsı yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 26.01.2024 ile 04.02.2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şu açıklama yapıldı, "Kasten Öldürme ve Hırsızlık suçlarından 29 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü T.T., Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından 9 yıl 10ay 15 gün hapis cezasına hükümlü S.T., Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişilikleri Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü M.S., Hırsızlık suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü S.T., Hırsızlık, Birden Fazla Kişi ile Silahla Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Vermesuçlarından 6 yıl 1 ay 19 gün hapis cezasına hükümlü F.A., Hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü K.E.Ç., Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan 5 yıl hapis cezasına hükümlü A.K., Tehdit suçundan 4 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü E.A., Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü M.T., Yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü M.E., Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.B.A., Basit Yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 Gün hapis cezasına hükümlü İ.K. Basit Yaralama suçundan 2 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına hükümlü A.T., Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü G.K., Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.A., Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.T., Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.M.B., Hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün hapis cezasına hükümlü M.T, Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü İ.Ş., Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına hükümlü A.A., Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 10 ay hapis cezasına hükümlü G.Y., Kasten Yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü B.K, Cinsel Taciz suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü Y.E.Y., Basit Yaralama suçundan 6 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü O.K., Basit Yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına hükümlü H.B., Basit Yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına hükümlü R.O.K., Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü İ.Ş., Mala Zarar Verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü H.T. ve 6136 SKM suçundan 3 ay hapis cezasına hükümlü N.İ. yakalanarak adli mercilere intikalleri sağlanmıştır."

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." denildi. - ERZURUM