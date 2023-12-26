Erzincan'da Geniş Çaplı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erzincan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde geniş çaplı senaryo gereği 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Çağlayan yolu üzerindeki AFAD Lojistik Depo alanında oluşturulan sahada gerçekleşen ve gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti.

Tatbikat AFAD Erzincan İl Müdürü Kadir Çelik'in açılış konuşması ve ardından Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat'ın hitabıyla başladı.

Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat konuşmasında, "27 Aralık 1939 depreminin yıl dönümünün arifesinde STK ve AFAD gönüllülerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz deprem tatbikatı vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Erzincan, 1. derece deprem bölgesinde yer alan bir ilimiz. Tarih boyunca 8 kez yıkıcı deprem yaşamıştır. İlimiz, 39 ve 92 depremlerinde binlerce canını kaybetmiş, şehrimiz adeta küllerinde tekrar doğmuştur. Böyle bir coğrafyada, depremin yıkıcı etkisini derinden hissetmiş bir şehirde, rehavete kapılmadan her bir vatandaşımızı deprem konusunda bilinçlendirmek, Valiliğimizin, bütün kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Biz, tabiatımız gereği acıları, önemli olayları belli bir süre sonra unutsak da yaşamın içinde bir dakikalık bir an bize acı gerçekleri tekrar hatırlatabilir. Nasıl ki yağmurlu havada şemsiye alıyorsak, soğuk havada mont giyiyorsak, deprem bölgesinde yaşadığımız için de sağlamlığına emin olduğumuz evlerde yaşamaya gayret göstermeli, deprem anında ve sonrasında depreme hazırlıklı olmalıyız.

6 Şubat depremlerinden sonra uzun bir süre deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarımızın yanındaydık. Onları acılarına ortak olduk, her konuda destek olduk. Mevzu "can" olunca akan suların durduğunu, bizim için önemli görünen birçok şeyin değersiz olduğunu bir kez daha anladık. Bir kez daha anladık ki deprem değil, bina öldürür. Bizler, bu ay çok geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı'nda da deprem konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Devletimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza deprem bilincini kazandırmaya kararlıdır. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD teşkilatımız, risk azaltma projelerini ve planlarını sürekli güncelleyerek bu alandaki yenilikleri sürdürmektedir. Bu manada, şehrimizde, Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen tüm risk azaltma çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte, Valiliğimizin önderliği ve koordinasyonu altında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ediyoruz. Ayrıca, afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, arama-kurtarma ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz.

İnanıyorum ki koordinasyon ve dayanışma ruhuyla, afetler karşısında milletimizi daha etkin bir şekilde koruyabileceğiz. Aynı zamanda, bu bilinci toplumumuzda daha canlı ve etkin bir hale getireceğiz. Hepinize bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve katılım için teşekkür ediyorum. 1939 depremi yıl dönümü vesilesiyle depremde kaybettiğimiz tüm canlara Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabbim aziz milletimizi her türlü musibetten muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Erzincan'da AFAD, UMKE, ACAR, 112, itfaiye, emniyet, jandarma ve STK personellerinin yanı sıra öğrencilerin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı, nefesleri kesti.

Erzincan'da 22 kamu kurumundan 174 personel, 45 araçla bugün tatbikat gerçekleştirildi. Yapılan deprem, kaza, yangın tatbikatı, aksiyon dolu anlara sahne oldu. Yoğun katılımın olduğu tatbikat, gerçeği aratmadı.

Tatbikatı kent protokolü izledi. Tatbikat izleyicilerden tam not aldı.

Enkaz altında kalarak depremzede rolüne kendilerini kaptıran öğrenciler ise tatbikat ta olsa yaşadıkları anların korkutucu olduğunu belirterek, her zaman tedbirli olmak gerektiğini kaydettiler.

Tatbikat sonunda çadır kent Vali Vekili Canpolat, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve askeri erkan tarafından ziyaret edilerek Kızılay aracında dağıtılan ikramlardan tadıldı. - ERZİNCAN