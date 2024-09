Samsun'da Ehliyetsiz Sürücü Tarafından Öldürülen Kurye İçin Adalet Arayışı

Samsun'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen 23 yaşındaki motokurye için Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri toplanarak mahkeme günü 'adalet' istedi.

20 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 55 AAH 229 plakalı otomobili kullanan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki M.B., kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmış, akabinde yaralı kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası ehliyetsiz sürücü ev hapsine çarptırılmıştı. Ehliyetsiz sürücünün mahkemesi olduğu gün toplanan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri 'adalet' çağrısında bulundu.

"Biraz olsun acıları dinsin"

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri adına konuşan Cem Burak Karagülle, "İsterdik ki her şey düzgünce ilerlesin ve biz, şu an burada toplanmamış olalım. Fakat geçtiğimiz aylarda, kazalarda birçok can kaybettik. ve o canlardan biri, kıymetli kardeşimiz Sefa Şerif Efe'nin bugün ilk duruşması görülecek. Umuyor, inanıyor, inanmak istiyoruz ki ailemizin ve Sefa'nın kardeşlerinin yüreğine su serpecek bir sonuç çıksın ve biraz olsun acıları dinsin. Sefa Şerif Efe, tüm kardeşleri ve ağabeyleri ile çok iyi anlaşan, kendini özleten bir kardeşimizdi. Hiçbir suçu yokken, onu bizden bir kaza kopardı. Direksiyon başına geçmiş ehliyetsiz bir sürücü yüzünden. Motosiklet sürücülerinin hiçe sayıldığı, trafikte görülmediği nice kazada, her gün sevdiklerimizi kaybediyoruz. Adalet isteğimiz konusuna tekrar değinmek gerekirse şehit polislerimiz 2017'de Battal Yıldız, 28 ayrı suç dosyası bulunan katil tarafından, 2022'de Zafer Mat, 16 ayrı suç dosyası bulunan katil tarafından, 2023'te Cihat Ermiş, 40 ayrı suç dosyası bulunan katil tarafından, 2024'te Şeyda Yılmaz, 26 ayrı suç dosyası bulunan katil tarafından şehit edildi. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sokakta rahatça gezen bunca suçlu varken, biz kapınızdaki tehlike değil aksine pandemi kahramanlarıyız" dedi.

Kuryelerin istekleri

Cem Burak Karagülle şunları söyledi:

"Mesleğimizin maalesef tehlikeli. İşte bu yüzden mesleki yeterlilik(MYK) belgesi gelsin istiyoruz. Tıpkı SRC belgesi olmayanların yük ve yolcu taşıyamadıkları gibi, taksi kullanamadıkları gibi biz de yetkin kişilerin kuryelik yapmasını istiyoruz. MYK belgesinin artık zorunlu hale getirilmesi için bir çağrı daha yapıyoruz. Bizden sonraki gençlere güvenli bir ortam bırakmak istiyoruz. Kış sürecine girdik ve havalar artık yağmurlu. Her ne kadar yağmurluklarımızı giyip yol gitsek de, motosiklet ile kurye girişine izin vermeyen sitelerde uzun yollar yürümek zorunda kalıyoruz. Bu sitelerde yürüdüğümüz yetmezmiş gibi, yağmur altında kaskı çıkarmamız isteniyor. Güvenlik amaçlı gerekirse kimlik verebilir, kaskı bir kez çıkartıp yüzümüzü kameralara gösterebiliriz. Kurye kardeşlerimizin bu yağmurlu havalarda hasta olmasını istemiyoruz. Bu konuda zorluk çıkaran sitelerde, müşterileri arayıp paketlerini teslim almak üzere güvenliğe gelmelerini isteyeceğiz" diye konuştu.

Anne Songül Efe, "Oğlumu kaybedeli 5 ay oldu. Mahkemesinde ne sonuç çıkacak bilmiyorum. Üzgünüz. Adalet yerini bulsun inşallah. Allah, bütün kuryeleri korusun" şeklinde konuştu. - SAMSUN