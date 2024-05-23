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Edirne'de yapılan denetimde uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Edirne Havsa İlçe Jandarma Komutanlığınca devam eden çalışmalar çerçevesinde sürücülüğünü şüpheli H.K.'nin yaptığı araçta yapılan aramada; satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Jandarma Edirne Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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