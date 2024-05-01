Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda A.A. idaresindeki 16 AHR 759 plakalı ve K.S. idaresindeki 34 VUA 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıltı. - DİYARBAKIR