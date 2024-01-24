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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesi'nde Dicle Üniversitesi Köprüsü'ne çıkan ismi öğrenilemeyen genç kız, Dicle Nehri'ne atladı. Kızı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı kurtardı. Genç kız, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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