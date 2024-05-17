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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre M.Y., M.Y., M.E.Ö., Ş.G., C.Y. ve A.O.K. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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