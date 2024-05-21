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Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli ve idari tutanak tutuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye esnasında O.A. isimli şahsın hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açtığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından şüpheli şahıs hakkında adli ve idari tutanak tutuldu. Tutanak ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Didim Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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