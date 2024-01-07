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Dicle Üniversitesi yerleşkesinde otomobil çarpışması: 2 kişi hafif yaralandı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi girişinde 46 ACK 544 plakalı hafif ticari araç ile 34 DGZ 589 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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