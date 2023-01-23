Develer güreşti, sahipleri kavga etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde deve sahipleri kavgaya tutuştu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Güreşler esnasında kural ihlali yapıldığı gerekçesi ile deve sahibi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahısları polisler ayırdı.

Kumluca ilçesinde düzenlenen gelenkesel deve güreşleri Saygı Duruşu ve istiklal marşı ve duaların ile başladı. Kumluca Karatepe Satında düzenlenen güreşlere Ege Marmara ve Akdeniz Bölgesinden yaklaşık 120 güreş devesi katıldı.

Deve sahiplerine halı hediye edildi

Güreşlere katılan tüm deve sahiplerine Kumluca Belediyesi tarafından halı hediye edildi. Ayrıca güreşlerde Kaymakamlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Deveciler Derneği Kupası güreşleri yapıldı. Kaymakamlık Kupası güreşlerinde, Kumluca'dan Eşi yok ve Buharkent'ten Emir efe adlı develeri güreşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kupası Güreşlerinde, Kumluca'dan Arslan Bey, Buharkent'ten Miraybey adlı develer güreşti. Kumluca Belediyesi Kupasına ise Kumluca'dan Salih Bey, Kuşadasından Dervişoğlu adlı develer güreşti. Deveciler Derneği Kupasına da Kumluca'dan Çılgın Boran ve İncirliova'dan Lirika 2 adlı deveciler güreş tuttu. Kupa güreşlerine katılan tüm deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve halı verildİ.

Güreş sahipleri kavga etti

Güreşler esnasında kural ihlali yapıldı gerekçesi ile iki güreş devesi sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra ise kavga yaşandı. Kavga eden ve dövüşen deve sahiplerini tedbir amaçlı güreş alanında bulunan polisler ayırdı.

Güreşlere, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve çok sayıda güreşsever katıldı.