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Denizli'de refüjü aşıp karşı şeride geçen araca çarpan SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Denizli'de meydana gelen kazada, refüjü aşıp karşı şeride geçen araca çarpan SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Genç sürücü tutuklandı.

Denizli'de refüjü aşıp karşı şeride geçerek yolun ortasında duran araca, SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan genç sürücü tutuklandı.

Denizli-Afyonkarahisar karayolu Honaz ilçesi mevkiinde 23 Mayıs'ta meydana gelen kazada; Denizli il merkezinden Kocabaş Mahallesi istikametine giden 22 yaşındaki Şinasi Tolga Ç. idaresindeki 06 DFS 833 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı, maddi hasar oluşan araçtan yara almadan çıktı.

Bu sırada Denizli yönüne gelen Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı Audi marka SUV araç, rampadan inerken yolun ortasında duran kazalı otomobili geç fark etti. Sürücü tüm çabalarına rağmen aracını durduramadı. SUV araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Kezer ve eşi M. Kezer'e ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Mahmut Kezer'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü Şinasi Tolga Ç. ve yanındaki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü Şinasi Tolga Ç., adli makamlara sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç sürücünün kazadan 7 gün önce vatan, görevini yerine getirerek memleketine döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Trafik Kazaları Suç Hukuk 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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