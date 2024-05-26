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Denizli'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

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Denizli'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet kemeri takmayan sürücü yaşamını yitirdi.

Denizli'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün yaşamını yitirdiği kazada, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi Denizli-Uşak Karayolu'nda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Denizli'ye iplik getiren Mehmet Ercan idaresindeki 27 AIP 206 plakalı tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen tır bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü Ercan önce Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. İç kanaması bulunan ve vücudun da çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Ercan'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Ercan'ın idaresindeki tır viraja girdiği esnada dorsesinin yan yattığı, ardından aracın devrildiği görülüyor. Metrelerce sürüklenen araçta emniyet kemeri takmadığı belirlenen Ercan'ın araç içerisinde savrulduğu değerlendiriliyor. Sürüklenen araç akaryakıt istasyonum duvarına çarparak durması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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