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Define arayan 8 şüpheli tünel sistemiyle yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin tünel sistemi oluşturarak 20 metre uzunluğunda 17 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi.

Tünel sistemiyle define arayan 8 şüpheli yakalandı

Suçüstü yakalanan şahısların tünel sistemi oluşturarak 20 metre uzunlukta 17 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi

MERSİN (İHA)- Mersin'de jandarma ekipleri define bulmak amacıyla 20 metre uzunluğunda tünel açarak kaçak kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bazı şahısların kaçak kazı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tünel sistemi oluşturarak 20 metre uzunluğunda 17 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi. Kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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