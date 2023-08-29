Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Evde Yakalandı

Çorum'da 3 ayrı evden kapıların kilit göbeğini kırarak şahıs, saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramalarda çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

Çorum'da 3 ayrı evden kapıların kilit göbeğini kırarak şahıs, saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da bulunan 3 ayrı evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından Çorum Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı eve de giren şahsın F.F.Y. olduğu ve şahsın kapıların göbek kısmını kırarak içeri girdiğini belirlendi. Ekipler tarafından şahsın saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Polisi görünce yan tarafta bulunan evin banyosunun camını kırarak kaçmaya çalışan zanlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında 51 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 41 gram inci kolye ve küpe, 32 bin 495 TL, şüphelinin saklandığı ikametgahta yapılan adli aramada ise 168 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 67 gram inci kolye, küpe, 4 adet farklı markalarda kol saati, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - ÇORUM