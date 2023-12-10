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Çorum'da gece yarısı ev pompalı tüfekle kurşunlandı

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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir ev pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin camları saçmalarla kırıldı. Polis ekipleri suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Çorum'da gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından bir ev pompalı tüfek ile kurşunlandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şahıs sokak üzerine otomobil ile gelerek bir eve pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin camları pompalı tüfekten çıkan saçmalarla kırıldı. Kurşunlama olayına karışan kimliği belirsiz kişiler, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum Olay Güvenlik Soruşturma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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