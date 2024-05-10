Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Alkollü Sürücü Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Çorum'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kanarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan 10. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Z.K. idaresindeki 19 ABD 678 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title