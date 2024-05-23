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Çekya Cumhurbaşkanı Motosiklet Kazası Geçirdi

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in motosiklet kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çekya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, "Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak" denildi. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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