ÇEDAŞ'tan otobüs yangınına dair açıklama - Haberler

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ÇEDAŞ'tan otobüs yangınına dair açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ÇEDAŞ'tan otobüs yangınına dair açıklama

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Sivas'ta yaşanan otobüs yangınının iddia edildiği gibi elektrik tellerinden kaynaklanmadığı duyuruldu.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Sivas'ta yaşanan otobüs yangınının iddia edildiği gibi elektrik tellerinden kaynaklanmadığı duyuruldu.

ÇEDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Otobüsün yandığı noktanın üzerinden geçen elektrik teli 'sokak fazı' olduğundan; gündüz sokak lambaları yanmadığı için, sadece 19: 00-07: 00 saatleri arasında elektrik mevcuttur. Yangının yaşandığı saatlerde (gündüz) söz konusu tellerde 'enerji bulunmadığından' elektriğe bağlı yangın dahil herhangi bir tehlike arz etmez. İletkenin yere düşmesi ya da kopma olması durumunda, yangına neden olma ihtimali bulunmamaktadır. Olayla ilgili ekiplerimizin yaptığı ilk incelemede; bölgede bulunan elektrik tellerinin kopma noktalarında herhangi bir zedelenme ve otobüse düştüğü bölgede ark izi tespit edilmemiştir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise, otobüsün alev almasından sonra ortaya çıkan yangın, elektrik tellerine zarar vererek kopmasına neden olmuştur. Özetle yangının çıkış nedenin elektrik telleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtir, durumu saygılarımızla bilgilerinize sunarız." dendi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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