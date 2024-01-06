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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü tarafından kurtarılan gemi Şevketiye demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker makine arızası yaptı.

Malta'dan Rusya'ya giden 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Boğazı Rusya Denizcilik Ulaşım Güvenlik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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