Çanakkale 3. sayfa: Çanakkale'de 570 tatbikat gerçekleştirildi

Çanakkale haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla Çanakkale'de bulunan resmi ve özel kurum kuruluşlarla birlikte eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, hastanelerde afet anı ve tahliye tatbikatları, yangın tahliye tatbikatları ile sivil savunma...

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla Çanakkale'de bulunan resmi ve özel kurum kuruluşlarla birlikte eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, hastanelerde afet anı ve tahliye tatbikatları, yangın tahliye tatbikatları ile sivil savunma tatbikatları yapılıyor.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tatbikat yapan kurumda verilen eğitimlerin seviyesini, bilgilerin pekiştirilmesini, personelin acil durumlardaki halihazır durumunu ve varsa eksiklik ve ihtiyaçların belirlenmesi sağlandığı belirtildi. Aynı zamanda, Çanakkale'nin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesi tespit edilirken, 9 Eylül itibariyle Çanakkale genelinde tüm okullarda, hastanelerde, havaalanlarında, resmi ve özel kurum kuruluşlarda toplam 570 tatbikat gerçekleştirildiği açıklandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise her ay tatbikat eğitim yapılacak kurum ve kuruluşların belirlendiği belirtildi. Eylül ayında Çanakkale genelinde tüm otobüs terminallerinde, Ekim ayında apartman ve sitelerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenleyeceği tüm spor müsabakalarında, Kasım ayında il ve ilçe adliyelerinde ve açık kapalı tüm ceza ve tevkif evlerinde, Aralık ayında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve üniversiteye bağlı yerleşkelerde, il ve ilçe kütüphanelerinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında eğitim ve tatbikatlar düzenleneceği açıklandı. - ÇANAKKALE