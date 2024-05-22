Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen ve 14 Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından 19 düzensiz göçmen ve 14 çocuk kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 14 çocuk kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) belirtilen bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 14 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Bodrum Muğla Çocuk Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title