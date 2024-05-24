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Bitlis'te bir binada patlama: Yaralılar var

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen patlamada alevler daireyi sararken, yaralananlar olduğu belirtildi. Olayın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen patlamada alevler daireyi sararken, yaralananlar olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Saray Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamayla birlikte daireyi alevler sararken, bölgeye ise çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Kaymakam Remzi Demir de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın ardından inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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