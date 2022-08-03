Bingöl 3. sayfa haberi | Bingöl'de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl 3. sayfa haberi | Bingöl'de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Bingöl 3. sayfa haberi | Bingöl'de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Gelen Bingöl haberine göre Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 275 bin kök kenevir bitkisi ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 275 bin kök kenevir bitkisi ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrası kırsalında, Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele ve Narkotik Gezi Planı Kapsamında icra edilen faaliyet sonucunda 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk bitkisi, 275 bin kök kenevir bitkisi, 152 kilo kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Bingöl 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title