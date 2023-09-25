Batman'da 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Batman'da çeşitli suçlardan toplam 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "İftira-vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından toplam 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U.'yu yakaladı.
Firari, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa