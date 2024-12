Balıkesir'de Yunan Unsurlar tarafından Geri İtilen 35 Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına 2 can salı ile geri itilen, açık denizde ölüme terk edilen 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 8'i çocuk toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Açık denizde ölüme terk edilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardımda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa