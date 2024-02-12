Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde hapis cezası bulunan 7 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Denetimde ayrıca ruhsatsız silah ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz 2 gün boyunca il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 2 bin 713 şahıs sorgulanırken, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, bir şahıstan da 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan şahıs sorgularında ayrıca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalanırken, hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelin Evi CANLI YAYIN | 12 ŞUBAT Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi yeni bölüm İZLE! Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı kim? Soru neydi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm! SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? 12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title