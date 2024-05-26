Bakırköy'de Hırsızlar 400 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çaldı

Bakırköy'de memleketlerine giden Aktaş çiftinin evine giren kadın hırsızlar 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. O anlar evin içinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü Ataköy'de meydana geldi. Memleketlerine aile ziyaretine giden Aktaş ailesinin evine 4 kadın hırsız girdi. Şüpheliler önce ellerinde bulunan alet ile kilitli olan kapıyı kırarak açtı ve ardından içeri girdi. Aktaş çiftinin yatak odasına doğru ilerleyen hırsızlar burada bulunan dolabı açarak içindeki ziynet eşyalarını çaldı. Burada bulunan ziynet eşyalarını alan şüpheli kadınlar diğer odalara doğru yöneldi. Hırsızlar kısa süre sonra evden çıkarak gözden kayboldu. Şüpheli kadınların evin içinden çalmış oldukları ziynet eşyalarının tutarının 400 bin lira olduğu öğrenildi. Olay anı ise evin içinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Planlı bir şekilde yatak odamıza gidip şifonyeri karıştırmaya başlıyorlar"

Doğan Can Aktaş yaşananları anlatarak, "Cuma günü eşimin memleketine ziyarete gittik. Cumartesi günü ise saat 2 buçuk sıralarında evimize hırsız girmiş. Ardından kameradan görüntüleri izlediğimizde saat 14.35 gibi eve girip 14.40 gibi evden ayrılıyorlar. 3 kat aşağıdaki evi de zorlamışlar fakat orayı açamamışlar. Bizim dairenin kapısından içeri girmeyi başarmışlar. İçeride birisi var mı diyerek hiç dinlemiyorlar direkt zorlayarak kapıyı açıyorlar. Bu işlem 3 dakika sürüyor. Daha sonrasında direkt olarak planlı bir şekilde yatak odamıza gidip şifonyeri karıştırmaya başlıyorlar" dedi.

"Yeni doğan bebeğimize gelen takılar vardı"

Olayın ardından eşinin çok etkilendiğini belirten Aktaş, "Eşime aldığım pırlanta takılar ve yeni doğan bebeğimize gelen takılar vardı orada. Bunları alıyorlar. Daha sonra yatak odasında birkaç yere daha bakıyorlar ardından ayrılıyorlar. Bizim buradan gittikten yaklaşık 2-3 saat sonra Ataköy 9'uncu kısımda 2 daireyi daha soyuyorlar. Bu muhit genelde güvenli. Daha önce böyle olaylar duymuyorduk. Son 2-3 ay içinde artmaya başladı. Eşim olaydan çok etkilendi. Çünkü 2 tane bebeğimiz var. Bir kapı tıkırtısı duysa haklı olarak korkuyor. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Umarız şahıslar yakalanır. Evimde her odada güvenlik amaçlı kamera var. Şahısların yüzleri çok net bir şekilde gözüküyor kamerada" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL