Ayvalık'ta otel odasında ölü bulunan kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişinin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin olayda 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheli tespit ederek operasyon düzenledi. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.