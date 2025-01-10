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Müşteri zannettiği dolandırıcının motosikletle test sürüşü İngilizce öğretmenine pahalıya mal oldu

Müşteri zannettiği dolandırıcının motosikletle test sürüşü İngilizce öğretmenine pahalıya mal oldu
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Antalya'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burak Turgut, motosikletini internet üzerinden satışa çıkararak hırsızlık kurbanı oldu. Test sürüşü bahanesiyle motosikletini çalan yabancı uyruklu kişi kayıplara karıştı.

Antalya'da yaşayan İngilizce öğretmeni, internet üzerinden hem otomobilini hem de motosikletini satışa çıkardı. İkisini satarak yeni bir otomobil almayı planlayan öğretmen, motosikletini test sürüşü bahanesiyle çaldırdı. Alıcı gibi davranan şüpheli, 350 bin TL değerindeki motosikleti alıp kayıplara karıştı.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan İngilizce öğretmeni Burak Turgut, otomobil almak için 34 EOP 694 plakalı motosikletini ve bir otomobilini internet üzerinden satışa koydu. 6 Ocak Pazartesi günü yabancı uyruklu bir kişiyle iletişime geçen Turgut, şüphelinin motosikleti görmek için adres istemesi üzerine konum gönderdi. Akşam saatlerinde Turgut'la buluşan şüpheli, 340 TL'ye anlaşma sağladıktan sonra test sürüşü yapmak istedi. Kaskı olmadığı için Turgut'un kaskını alan şüpheli, motosikletle birlikte kayıplara karıştı. Burak Turgut, kısa süre içinde karakola giderek şikayette bulunurken geriye ise motoruyla gezdiği keyifli videolar kaldı.
"Kaskımı da aldı, motosiklete atladı ve kaçtı"
Motosikletini birkaç hafta önce internet sitesinde ilana koyduğunu dile getiren İngilizce öğretmeni Burak Turgut, "6 Ocak Pazartesi günü öğlen civarında yabancı uyruklu bir şahıs benimle iletişime geçti. Türkçesi olmadığını söyleyince İngilizce öğretmeni olduğum için İngilizce konuşmaya devam ettik. Motoru görmek için evimin adresini istedi, konum attım. Akşam saatlerinde evimin önüne geldi. Yarım saat motorla alakalı pazarlık yaptık ve 340 bin TL'ye anlaştık. Daha sonra test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Kaskı olmadığı için kendi kaskımı verdim. Motosiklete bindi ve bir anda hızlanarak kaçtı. Ben peşinden sadece izlemek zorunda kaldım" dedi.
Motosikleti 350 bin TL'ye ilana koyduğunu aktaran Turgut, "Şahıs önce telefonda pazarlık yapmadı, fakat yüz yüze görüşmemizde 340 bin TL'ye anlaştık ve salı günü ödeme yapacağını söyledi. Kendisi kısa bir test sürüşü yapmak istedi, 100 metre ileri gidip gelebilirsin dedim fakat dalgınlığımı kullanarak motosikleti alıp kaçtı. Motosikletle aynı değerde bir otomobilim daha vardı. İkisini satıp amacım güzel bir otomatik otomobil almaktı. Motosikletim çalındı. Otomobilim hala ilanda duruyor. Yetkililerin motosikletimi bir an önce bulunmalarını talep ediyorum" diye konuştu.
"Gelen yabancı numaraları her seferinde umutla açıyorum"
Hemen polise haber verdiğini belirten Turgut şöyle devam etti:
"Olay hırsızlık olarak polis kayıtlarına geçti. Gelen yabancı numaraları her seferinde umutla açıyorum ama maalesef sonuç alamadım. Gören veya duyan olursa lütfen bilgi versin. Şahsın sol ya da sağ elinde büyük bir aslan dövmesi vardı. Kısa saçlı, kırklı yaşlarda, 1.85 boyunda ve kirli sakallıydı. Motosikletimi bulmamız için bir yere bırakmasını rica ediyorum. Eğer geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek sözlerine son verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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