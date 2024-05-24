Üye Girişi
Haberler

Ankara'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir inşaat halindeki 17 katlı apartmanın bir alt katından düşen işçi, 5. kattaki bariyerlere çakılarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da inşaat halindeki 17 katlı apartmanın bir alt katından düşerek 5. kattaki bariyerlere çakılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğlen 12: 00 sıralarında Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 17 katlı apartmanın 16. katında çalışan 32 yaşındaki Z.Ç., dengesini kaybederek düştü ve 5'nci kattaki bariyerlere çakıldı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Z.Ç'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ankara İş Kazası Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title