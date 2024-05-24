Ankara'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da inşaat halindeki 17 katlı apartmanın bir alt katından düşerek 5. kattaki bariyerlere çakılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğlen 12: 00 sıralarında Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 17 katlı apartmanın 16. katında çalışan 32 yaşındaki Z.Ç., dengesini kaybederek düştü ve 5'nci kattaki bariyerlere çakıldı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Z.Ç'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA