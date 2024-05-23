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Ankara'da Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Operasyonu

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Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı. Şebeke, isimlerinin suç dosyalarında geçtiğini söyleyerek tuzağa düşürdükleri kişilerden 19 milyon lira haksız kazanç elde etti.

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri kişileri isimlerinin suç dosyalarında geçtiğini söyleyerek dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalandı. Dolandırıcıların bu yöntemle 19 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Ankara'da bazı kişiler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli M.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde ağına düşürdükleri kişilerden aldığı para ve ziynet eşyalarını M.S.'ye teslim ettiğini söylediği öğrenildi. M.S.'yi de mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalayarak gözaltına alan ekipler, dolandırıcılıktan kazanılan tüm haksız kazançların M.N.K.'da toplandığını tespit etti. Söz konusu şüpheli M.N.K. ise İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri kişilere isimlerinin terör ve kaçakçılık soruşturmalarında geçtiğini söyledikleri, dosyalardan isimlerinin silinmesi için para istedikleri öğrenildi. Bu yöntemle 5 kişiyi dolandıran zanlıların toplam 19 milyon lira vurgun yaptıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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