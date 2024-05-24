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Ankara'da cep telefonuna bakarken otobüs çarptı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cep telefonuna bakarak yolda yürüyen bir yayaya karşı istikametten gelen özel halk otobüsü çarptı. Yayanın otobüsle çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkentte cep telefonuna bakarak yol ortasında yürüyen yayaya, karşı istikametten gelen özel halk otobüsü çarptı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde saat 08.20 sıralarında cep telefonuna bakarak yolda yürüyen bir yayaya karşı istikametten gelen özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün ön camına çarpması ile yere düşen yayaya otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yayanın otobüsle çarpışması çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenimahalle Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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