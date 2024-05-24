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Ankara'da 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi

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Ankara İl Jandarma ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'da 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda G.E.K. ve O.Ç isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin" önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda G.E.K. ve O.Ç yakalandı.

Düzenlenen operasyon sonucunda; 4.2 kilogram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet iklimlendirme sistemi, 2adet hava konnektörü ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konulurken yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Ankara Çubuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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