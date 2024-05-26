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Amasya'da palet yüklü tıra arkadan çarpan otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını kaybetti

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında palet yüklü bir tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı. Kazada otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Amasya'da palet yüklü tıra arkadan ok gibi saplanan otomobil alevlere teslim oldu. Yanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Taşova- Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Çöl yönetimindeki 05 ACY 546 plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanıp alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Çöl'ün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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