Üye Girişi
Haberler

Alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra kaçtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da alkollü bir kadın sürücü, ters yönden gelerek kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Daha sonra kontrolünü kaybeden araç, park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 22 yaşındaki alkollü kadın sürücü, ters yönden gelerek kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre uzakta kontrolünü kaybederek park halinde otomobilin üzerine uçtu.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi'nde Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşhancılar Caddesi'ne ters yönden giren Esra Ç.(22) idaresindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokağa girmek isterken kaldırma çıktı. Esra Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Esra Ç., 500 metre ileride Akıncı Sokakta otomobilin kontrolünü kaybederek, park halindeki aracın üzerine uçtu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Öney Sokakta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri, 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. İçin ise çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yayaya çarpma anı kamerada

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 22 yaşındaki kadın sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin, kaldırıma çıktığı ve yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title