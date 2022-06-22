Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu Diyarbakır'da piknik tüpü alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kimse zarar görmeden söndürüldü. Diyarbakır'da piknik tüpü alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kimse zarar görmeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Hazro ilçesi Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Arif V.'nin müstakil evinde, mutfakta yemek yapıldığı sırada piknik tüpü alev aldı. Tüpü ani bir hareketle açık havaya çıkaran ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak alevlere zamanında müdahale edip, tüpü söndürdü. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.