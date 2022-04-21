Alaçatı'da 9 motosiklet çalan zanlılardan 2'si tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, 9 motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü yakalanırken, 7 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Yakalanan 3 zanlıdan ise 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, 9 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda, şüphelilerin M.Ç., Ü.H., M.B.B., M.K. ve B.S. oldukları tespit edildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olan zanlılardan M.B.B. ve M.K. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ise İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ü.H. ve B.S. adlı zanlıların ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yakalanan zanlıların yapılan sorguları sonucunda, 7 motosikletin sonradan alınmak üzere Alaçatı'da çeşitli yerlere bırakıldığı belirlendi. Ekipler tarafından alınan 7 motosiklet sahiplerine teslim edildi. İki motosikletin de İzmir'de olduğu ve alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edilen 3 zanlıdan M.Ç. ve M.B.B. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa