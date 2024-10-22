Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı futbolda yine uzun bir zaman hafızalardan silinmeyecek bir olay meydana geldi.

GOL YEMEMİŞLERDİ

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF, 18 hafta süren ligi 15 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup tamamlayıp tüm sezon boyunca gol yememesine rağmen şampiyon olamadı.

ŞAMPİYON OLAMADILAR

Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.